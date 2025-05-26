Сябитова оценила пощечину Макрону: «Важны нюансы»

Сябитова: видео с Макроном и его женой могло быть смонтировано

Нельзя с уверенностью говорить, что происходило между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит в том видео, которое распространилось в социальных сетях. Так ведущая программ «Давай поженимся!» и «Знакомство с родителями» Роза Сябитова прокомментировала «Газете.Ru» видео, на котором Макрон получил пощечину от своей жены.

«Дело в том, что тут важны нюансы. Я как телевизионный человек могу сказать, что любое видео можно изменить при монтаже. Опять же надо понять, это полное видео или вырезанный какой-то тикток», — сказала телеведущая.

Сябитова подчеркнула, что важно смотреть на первоисточник. Однако до зрителя видео, скорее всего, дошло с монтажом, и поэтому могут появиться совершенно другие смыслы.

26 мая в социальных сетях распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от жены Брижит перед началом недельного турне по Юго-Восточной Азии. На кадрах, снятых в аэропорту Ханоя во Вьетнаме, видно, как открывается дверь президентского самолета. Внутри борта находится французский президент. В этот момент появляется рука его жены, хотя ее самой не видно полностью, и наносит ему легкий удар.

Елисейский дворец подтвердил подлинность видео. Пресс-служба президента назвала произошедшее «супружеской ссорой».

Ранее в России призвали не злорадствовать над президентом Франции после полученной пощечины.