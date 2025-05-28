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Мерц заявил, что европейцы поддержат технические переговоры между РФ и Украиной

Мерц: европейцы готовы поддержать технические переговоры России и Украины
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Европейские страны готовы поддержать технические переговоры между Россией и Украиной. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским в Берлине, передает РИА Новости.

Он также рассказал, что Германия усилит военную поддержку Украины и поддержит страну в разработке собственного дальнобойного оружия.

До этого глава канцелярии руководителя правительства ФРГ Торстен Фрай, комментируя вероятность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, заявил, что Берлин «внимательно рассмотрит» все возможности для того, чтобы эффективно поддерживать Киев.

28 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговорные команды России и Украины занимаются разработкой перечня условий для временного перемирия. Он также отметил, что место для проведения прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно устраивать обе стороны.

Ранее Песков заявил, что прогресс в переговорах с Украиной достигнут благодаря Трампу.

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Переговоры о мире на Украине
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