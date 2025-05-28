Песков: прогресс в переговорах РФ и Украины достигнут благодаря усилиям Трампа

Прогресс в переговорах между Россией и Украиной был во многом достигнут благодаря президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видео с ним опубликовано в Telegram-канале «Известий».

«Прогресс был достигнут, в том числе благодаря посредническим усилиям США и президента Дональда Трампа лично, в плане реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле», — сказал он, отметив, что стороны завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

При этом Песков подчеркнул, что Россия и Украина пока не перешли к временному перемирию, так как сначала должны представить проекты меморандумов с предложениями, касающимися мира.

Накануне Трамп обвинил российского лидера Владимира Путина в «игре с огнем» и заявил, что президент РФ «сошел с ума». Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс объяснила, что эти высказывания отражают личную обеспокоенность Трампа ситуацией на Украине, а не разочарование в процессе урегулирования.

Ранее Лавров заявил о недовольстве Трампа из-за саботажа «группки европейских деятелей».