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В Совфеде оценили угрозы Трампа о «плохих вещах» для РФ

Сенатор Карасин призвал относиться спокойно к словам Трампа о плохих вещах для РФ
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Leah Millis/Reuters

Политика иногда «соприкасается с эмоциями», а СМИ это раскручивают, к такому нужно относиться спокойно. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия «играет с огнем».

«Понимаете, дело в том, что политика периодически соприкасается с эмоциями, и это вполне естественно. И вот эти эмоции пытаются раскрутить средства массовой информации, потому что эмоции нравятся читателям», — подчеркнул он.

По словам Карасина, за подобного рода эмоциональными заявлениями, как правило, кроется стремление быть в фокусе внимания СМИ и общественности.

Сенатор добавил, что сегодня лучше сосредоточиться «на существе вопросов» в контексте продолжающегося процесса урегулирования конфликта на Украине.

«Мы активно занимаемся этой темой. Вот, а вкусовые моменты «нравится», «не нравится» это все немножко другого уровня рассуждения. Поэтому к этому надо относиться спокойно», — подытожил Карасин.

Накануне Трамп заявил, что Россия без его участия столкнулась бы с «по-настоящему плохими вещами», а президент РФ Владимир Путин «играет с огнем». Он также обвинил Кремль в ударах по украинским городам. Келлог же отметил, что слова Трампа стоит воспринимать как предупреждение о возможном ухудшении личных отношений с российским коллегой. А Госдеп объяснил резкие высказывания американского политика его личной обеспокоенностью и эмоциональной вовлеченностью в ситуацию вокруг Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать слова Трампа.

Газета Politico со ссылкой на источники писала, что президент России Владимир Путин якобы близок к разрушению «золотого моста» в отношениях с США. В материале говорилось, что Трамп рассматривает новые санкции из-за эскалации конфликта на Украине.

Ранее американские СМИ писали, что Трамп может начать новую фазу «агрессии против России».

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