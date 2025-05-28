Песков заявил, что Запад навязывает свои площадки для переговоров РФ и Украины

Песков: Запад навязывает свои площадки в сообщениях о переговорах РФ и Украины

Сообщения о возможных прямых переговорах России и Украины в Ватикане или Швейцарии обусловлены желанием навязать эти площадки. Об этом сказал газете «‎Известия»‎ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сообщения в прессе с упоминанием возможных площадок для переговоров связано «с желанием навязать западные площадки».

До этого Песков сказал, что место для проведения прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно устраивать обе стороны. Так представитель Кремля отреагировал на предложение спецпосланника американского президента Кита Келлога провести следующий раунд переговоров между Москвой и Киевом в швейцарской Женеве.

27 мая спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил, что Белый дом получил от Киева список условий для урегулирования конфликта. И Вашингтон ждет соответствующий документ от Москвы. Также спецпосланник допустил, что следующая встреча по урегулированию украинского кризиса может состояться в Женеве.

Ранее Лавров высказался о новом раунде переговоров между Россией и Украиной.