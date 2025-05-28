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В Кремле ответили на предложение провести следующие переговоры по Украине в Женеве

Песков: место следующих переговоров РФ и Украины должно устраивать обе стороны
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MGIMO360 TV/YouTube

Место для проведения прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно устраивать обе стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля отреагировал на предложение спецпосланника американского президента Кита Келлога провести следующий раунд переговоров между Москвой и Киевом в швейцарской Женеве.

«В настоящий момент не принимаем решений о месте следующего раунда. Это место должно устраивать обе стороны, которые ведут прямые переговоры», — подчеркнул Песков.

27 мая Келлог сообщил, что Белый дом получил от Киева список условий для урегулирования конфликта. И Вашингтон ждет соответствующий документ от Москвы. Также спецпосланник допустил, что следующая встреча по урегулированию украинского кризиса может состояться в Женеве.

25 мая страны Европы обсудили с Украиной проведение новых переговоров с РФ. По информации газеты Repubblica, зарубежные партнеры Киева хотят не дать президенту США Дональду Трампу бросить ее на произвол судьбы.

Ранее Лавров высказался о новом раунде переговоров между Россией и Украиной.

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