На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме опровергли информацию о нахождении ВСУ в Курской области

Депутат Колесник опроверг слова Зеленского о нахождении ВСУ в Курской области
close
Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются попасть на территорию Курской области, однако у них ничего не выходит. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя слова Владимира Зеленского о присутствии украинских военных в регионе России.

«Зеленский уже который раз это говорит, и ВСУ пытаются прорваться в Курскую область силами буквально нескольких бойцов, крутятся возле этой границы. Но чтобы они пересекли ее, я думаю, что это некорректная информация», — сказал Колесник.

До этого Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы находятся в Курской области и будут оставаться там как минимум до объявления перемирия. Он добавил, что ВСУ на Курском направлении якобы имеют «хорошие наработки».

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских оккупантов. После этого украинцы не раз предпринимали попытки вновь прорваться через госграницу РФ в Курскую область, но российские военные пресекали их на корню. В частности, 5 мая ВС РФ не дали противнику попасть в село Теткино.

Ранее в Госдуме нашли причину затягивания Зеленским мирных переговоров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами