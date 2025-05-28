В Госдуме опровергли информацию о нахождении ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются попасть на территорию Курской области, однако у них ничего не выходит. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя слова Владимира Зеленского о присутствии украинских военных в регионе России.

«Зеленский уже который раз это говорит, и ВСУ пытаются прорваться в Курскую область силами буквально нескольких бойцов, крутятся возле этой границы. Но чтобы они пересекли ее, я думаю, что это некорректная информация», — сказал Колесник.

До этого Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы находятся в Курской области и будут оставаться там как минимум до объявления перемирия. Он добавил, что ВСУ на Курском направлении якобы имеют «хорошие наработки».

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских оккупантов. После этого украинцы не раз предпринимали попытки вновь прорваться через госграницу РФ в Курскую область, но российские военные пресекали их на корню. В частности, 5 мая ВС РФ не дали противнику попасть в село Теткино.

Ранее в Госдуме нашли причину затягивания Зеленским мирных переговоров.