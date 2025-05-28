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В Госдуме нашли причину затягивания Зеленским мирных переговоров

Депутат Журова: Зеленский не стремится к миру на Украине по личным причинам
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Sven Hoppe/Pool/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не играет на руку Кремлю, затягивая переговоры, потому что продолжение конфликта невыгодно России. С таким заявлением в беседе с «Лентой.ру» выступила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она указала, что Зеленский противится мирному урегулированию, что раздражает президента США Дональда Трампа, который хотел бы «решить этот вопрос в более короткие сроки».

Журова предположила, что у президента Украины есть личные причины, по которым мир в стране ему невыгоден. Речь может идти о «коммерческих интересах» или «заигрывании» с Европой.

«На руку России это точно быть не может. <…> Кроме того, мы ведь понимаем, что потом придется восстанавливать каждый разрушенный в ходе конфликта объект, а это серьезные ресурсы. Нам это абсолютно невыгодно», — сказала депутат.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о новом раунде переговоров между Москвой и Киевом. Министр уточнил, что в ближайшее время о нем будет объявлено. Россия намерена настаивать на отмене дискриминационных законов по ограничению использования русского языка на Украине.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Швейцария рассматривается в качестве места для продолжения переговоров с Россией.

Ранее Зеленский выразил уверенность, что Трампа больше «раздражает» Путин, а не он.

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