Министр обороны Польши заявил о сохранении в стране военного присутствия США

Американский воинский контингент будет продолжать находиться в Польше, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам министра, Варшава является самым верным союзником Вашингтона в Европе, и поэтому Польша может «спать спокойно» по поводу присутствия войск США на своей территории.

Косиняк-Камыш отметил особое стратегическое значение американской базы противоракетной обороны (ПРО) в Редзиково. Кроме того, он указал на присутствие американских военных и в других районах Польши.

Министр обороны подчеркнул, что несмотря на то, что воинский контингент США в Польше не является самым большим в Европе, Варшава пользуется наибольшим доверием со стороны Вашингтона.

27 мая Косиняк-Камыш заявил, что польские власти договорились с представителями Соединенных Штатов о создании совместных предприятий по выпуску оборонной продукции.

Ранее в МИД Польши оценили перспективы создания единой европейской армии.