На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министр обороны Польши заявил о сохранении в стране военного присутствия США

Косиняк-Камыш: в Польше сохранится военное присутствие США
close
Capt. Robyn Haake/Global Look Press

Американский воинский контингент будет продолжать находиться в Польше, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам министра, Варшава является самым верным союзником Вашингтона в Европе, и поэтому Польша может «спать спокойно» по поводу присутствия войск США на своей территории.

Косиняк-Камыш отметил особое стратегическое значение американской базы противоракетной обороны (ПРО) в Редзиково. Кроме того, он указал на присутствие американских военных и в других районах Польши.

Министр обороны подчеркнул, что несмотря на то, что воинский контингент США в Польше не является самым большим в Европе, Варшава пользуется наибольшим доверием со стороны Вашингтона.

27 мая Косиняк-Камыш заявил, что польские власти договорились с представителями Соединенных Штатов о создании совместных предприятий по выпуску оборонной продукции.

Ранее в МИД Польши оценили перспективы создания единой европейской армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами