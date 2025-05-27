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Польша и США создадут совместные оборонные предприятия

Варшава договорилась с Вашингтоном о создании совместных оборонных предприятий
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Shutterstock/FOTODOM

Польские власти договорились с представителями Соединенных Штатов о создании совместных предприятий по выпуску оборонной продукции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.

«Есть согласие на проект польско-американских совместных предприятий, оружейных компаний, инвестирующих в технологии двойного назначения», — сообщил глава минобороны.

Он отметил, что такие предприятия смогут вкладывать средства в производство оружия не только в Польше, но и на территории Украины.

18 апреля действующий президент Польши Анджей Дуда призвал защитить его страну от «российской угрозы» с помощью французского ядерного оружия. В то же время он потребовал от чиновников и дальше призывать Вашингтон предоставить Варшаве доступ к его атомным вооружениям. По мнению главы государства, две эти инициативы «не противоречат и не исключают друг друга».

Ранее в МИД Польши оценили перспективы создания единой европейской армии.

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