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В Госдуме ответили Зеленскому о сроках окончания СВО: «Как решит наш главнокомандующий»

Депутат Колесник усомнился в статусе Зеленского после слов о сроке завершения СВО
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник усомнился в статусе Владимира Зеленского после его заявления о сроках окончания СВО. В беседе с News.ru он заявил, что спецоперация закончится при достижении Россией поставленных целей.

«По моему мнению, боевые действия будут длиться ровно столько, сколько решит наш Верховный главнокомандующий [Владимир Путин], когда решатся наши задачи, которые он поставил в самом начале СВО. Они еще не менялись. То, что там говорит Зеленский, я не готов комментировать, потому что у него то одно, то другое», — сказал Колесник.

Он задался вопросом, каким статусом обладает Зеленский и какую должность занимает. В связи с этим стоит воспринимать его высказывания как «художественный свист», указал парламентарий. Депутат призвал не обращать внимания на высказывания Зеленского.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский конфликт может продлиться еще год.

Ранее в Совфеде резко ответили на слова Трампа об «играющем с огнем» Путине.

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