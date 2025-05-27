В Совфеде резко ответили на слова Трампа об «играющем с огнем» Путине

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России и ее лидера Владимира Путина начинают разочаровывать, американский лидер может не удержать роль миротворца. Об этом в беседе с News.ru заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«К сожалению, господин Трамп начинает разочаровывать. Первое время он пытался играть в миротворца, говорил, что прекратит войну. У него ничего не получилось. На него идет мощное давление и со стороны американского правящего политического класса, и со стороны европейских союзников. Теперь он пытается обвинять во всем нашего президента», — сказал Джабаров.

По его словам, Трамп «прекрасно видит» все новости, касающиеся ударов России по Украине, но не хочет принимать, что это удары возмездия на атаки БПЛА ВСУ. Американский лидер выбрал неправильный тон по отношению к России, поскольку так говорить с Москвой «абсолютно невозможно», указал парламентарий.

Сенатор предположил, что вскоре президент США скажет, что «его не так поняли», поскольку он не пойдет на конфронтацию с «одной из самых великих ядерных держав».

До этого Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что российский лидер Владимир Путин играет с огнем.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Россия проверяет США на готовность «отвечать за слова».