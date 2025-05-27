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Лавров заявил о недовольстве Трампа из-за саботажа «группки европейских деятелей»

Лавров: риторика Трампа по Украине связана с саботажем его усилий в Европе
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп недоволен тем, что «группка европейских деятелей» саботирует его усилия по урегулированию на Украине. С этим может быть связана его риторика и оценки относительно конфликта, таким мнением поделился глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Когда он видит, что эти его усилия группка европейских представителей начинает саботировать, подталкивая Украину на безрассудные действия, включая атаки беспилотников на Москву, другие наши города, и атаки по вертолету президента РФ, конечно, у него могут проявляться определенные эмоции», — отметил Лавров на брифинге.

Лавров добавил, что главное — не обращать внимание на эту риторику и добиться того, чтобы «Европа прекратила саботировать движение к миру», которое поддерживают США, Турция и Россия.

Трамп уже не раз заявлял, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если не будут видеть прогресса или одна из сторон начнет саботировать диалог.

После телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 19 мая Трамп в очередной раз сообщил об этом. Глава Белого дома не исключил, что Соединенные Штаты отойдут в сторону и «передадут дела» Европе.

При этом американский лидер допустил, что в урегулировании украинского кризиса могут произойти существенные изменения. Добавив, что если этого не произойдет, он «просто отступит».

Ранее в Белом доме заявили об усталости Трампа от переговоров по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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