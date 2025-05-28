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В РФ предложили удалить треки грузинского певца, осквернившего российский флаг

Политолог Попов: надо удалить песни Гецадзе с российских платформ
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Политолог Вадим Попов призвал удалить с российских музыкальных платформ песни грузинского певца Эрекле Гецадзе, который осквернил флаг РФ. Об этом он заявил в беседе с «Царьградом».

Эксперт подчеркнул, что треки Гецадзе доступны на российских платформах и приносят ему доход. Попов считает, что их необходимо удалить.

Политолог также заявил, что подобные действия являются попыткой оппонентов России оскорбить символы страны через артистов. Он отметил, что эти усилия обречены на провал.

Депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе также выразил уверенность, что это было целенаправленной и спланированной акцией, за которую, скорее всего, Гецадзе заплатили деньги.

Грузинский певец Эркеле Гецадзе осквернил российский триколор в рамках музыкального фестиваля Tbilisi Open Air. Артист сначала бросил флаг на пол, а затем положил его в пакет и сымитировал мочеиспускание на него.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя этот инцидент, назвала Гецадзе «безмозглым» и заявила, что им займутся правоохранительные органы РФ. Она подчеркнула, что «флаг останется флагом», несмотря на то, «какой бы псих что бы с ним ни вытворял».

Ранее глава СК поручил привлечь к ответственности осквернившего флаг России грузинского певца.

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