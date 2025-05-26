Глава СК поручил привлечь к ответственности осквернившего флаг России грузинского певца

Бастрыкин поручил завести дело по факту надругательства над флагом РФ в Грузии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с надругательством над российским флагом во время песенного фестиваля Tbilisi Open Air в Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ поручил следователям ГСУ СК России возбудить по данному факту уголовное дело с целью привлечения виновных к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении.

Грузинский певец Эрекле Гецадзе, выступая на фестивале Tbilisi Open Air, бросил российский флаг на пол и сделал вид, что справляет на него нужду. Тбилиси пока никак не прокомментировал инцидент. В Москве указали, что российские правоохранители дадут оценку действиям музыканта. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что «когда Бог не дал мужчине мозгов», ему приходится «работать органами». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении подростков, топтавших георгиевскую ленту.