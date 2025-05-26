На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава СК поручил привлечь к ответственности осквернившего флаг России грузинского певца

Бастрыкин поручил завести дело по факту надругательства над флагом РФ в Грузии
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с надругательством над российским флагом во время песенного фестиваля Tbilisi Open Air в Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ поручил следователям ГСУ СК России возбудить по данному факту уголовное дело с целью привлечения виновных к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении.

Грузинский певец Эрекле Гецадзе, выступая на фестивале Tbilisi Open Air, бросил российский флаг на пол и сделал вид, что справляет на него нужду. Тбилиси пока никак не прокомментировал инцидент. В Москве указали, что российские правоохранители дадут оценку действиям музыканта. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что «когда Бог не дал мужчине мозгов», ему приходится «работать органами». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении подростков, топтавших георгиевскую ленту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами