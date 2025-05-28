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Зеленский выразил уверенность, что Трампа больше «раздражает» Путин, а не он

Зеленский уверен, что Трампа больше раздражает Путин, а не он
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Reuters/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что президента США Дональда Трампа больше «раздражает» российский коллега Владимир Путин, а не он. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов, передает «Европейская правда».

«Я думаю, Путин. Потому что я, может, говорю неприятные вещи, но я говорю правду. И говорю то, что думаю. А он, может, иногда говорит очень приятные вещи, но они лживы. И я думаю, что для умных людей вызывают больше беспокойства именно те, другие люди», — порассуждал Зеленский.

27 мая президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором заявил, что Путин «играет с огнем», и отметил, что без американского лидера с РФ произошло бы «много плохих вещей».

После этого его спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что говоря об «игре с огнем», президент США имел в виду риск ухудшения своих личных отношений с Владимиром Путиным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать слова президента США.

Ранее Зеленский анонсировал удары вглубь России.

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