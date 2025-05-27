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Кит Келлог объяснил слова Трампа про игру Путина с огнем

Кит Келлог: слова Трампа об игре с огнем относятся к отношениям с Путиным
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Reuters

Говоря об «игре с огнем», президент Соединенных Штатов Дональд Трамп имел в виду риск ухудшения своих личных отношений с российским лидером Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала Fox News спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог.

«Думаю, огонь, о котором он говорит, — это личные отношения. <...> Президент Трамп действительно ценит личные отношения. И я действительно понимаю это, когда вижу такое», — сказал Келлог.

27 мая Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором заявил, что Путин «играет с огнем», и отметил, что без американского лидера с РФ произошло бы «много плохих вещей».

Сообщение Трампа прокомментировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который заявил, что знает только одну «действительно плохую вещь», и это — третья мировая война.

Ранее Песков заявил, что Россия будет защищать себя независимо от заявлений Трампа.

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