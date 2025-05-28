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Зеленский назвал причину отказа от переговоров Украины и России в Белоруссии

Зеленский отказался от российско-украинских переговоров в Белоруссии из-за ракет
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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказывается от проведения второго раунда российско-украинских переговоров на территории Белоруссии, потому что оттуда якобы «летели ракеты и заходили войска». Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Оттуда летели ракеты, заходили войска. Это просто невозможно в отношении Белоруссии», — сказал украинский лидер.

Политик добавил, что Украина готова дальше вести переговоры с Россией в Турции, Ватикане или Швейцарии.

27 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что по поводу второго раунда российско-украинских переговоров Москва намерена снова обратиться к Турции.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что в России считают пять стран наиболее подходящими для российско-украинских переговоров.

Ранее Зеленский назвал возможные сроки окончания конфликта.

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