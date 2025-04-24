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В Верховной раде назвали условие для окончания конфликта на Украине

Безуглая: война продлится, пока либо Украина, либо РФ не перестанут существовать
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Телеграм-канал «Mariana»

Украинский конфликт продолжится до тех пор, пока одна из сторон не уничтожит другую. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале. Таким образом она прокомментировала удар ВС России по объектам украинского ВПК.

«Война, пока либо Украина, либо Россия не перестанут существовать. Точка», — написала она, комментируя массированный удар Вооруженных сил (ВС) РФ по объектам украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

24 апреля «Военкоры Русской Весны» сообщили, что российские военные минувшей ночью нанесли мощный комбинированный удар по Киеву. Под удар попали железнодорожная инфраструктура, а также завод транспортного машиностроения имени Малышева и аэропорт в Харькове.

Удары наносились по Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, а также по Полтавской, Хмельницкой, Сумской и Запорожской областям. Военкоры назвали произошедшее одной из самых масштабных атак ВС РФ на инфраструктуру противника.

Позже в Минобороны РФ подчеркнули, что все цели массированного удара были достигнуты.

Ранее Безуглая заявила об ударе по скоплению бойцов ВСУ в Сумах.

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