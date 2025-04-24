В Верховной раде назвали условие для окончания конфликта на Украине

Безуглая: война продлится, пока либо Украина, либо РФ не перестанут существовать

Украинский конфликт продолжится до тех пор, пока одна из сторон не уничтожит другую. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале. Таким образом она прокомментировала удар ВС России по объектам украинского ВПК.

«Война, пока либо Украина, либо Россия не перестанут существовать. Точка», — написала она, комментируя массированный удар Вооруженных сил (ВС) РФ по объектам украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

24 апреля «Военкоры Русской Весны» сообщили, что российские военные минувшей ночью нанесли мощный комбинированный удар по Киеву. Под удар попали железнодорожная инфраструктура, а также завод транспортного машиностроения имени Малышева и аэропорт в Харькове.

Удары наносились по Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, а также по Полтавской, Хмельницкой, Сумской и Запорожской областям. Военкоры назвали произошедшее одной из самых масштабных атак ВС РФ на инфраструктуру противника.

Позже в Минобороны РФ подчеркнули, что все цели массированного удара были достигнуты.

Ранее Безуглая заявила об ударе по скоплению бойцов ВСУ в Сумах.