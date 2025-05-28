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В Раде заявили, что ВС РФ продолжат продвижение по Украине

Депутат Безуглая: Украину ждет полномасштабная война с продвижением ВС РФ
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Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила в своем Telegram-канале, что в ближайшие годы Украину ожидает полномасштабная война с Россией и продвижением российских войск на востоке страны.

«Нас ждет бездна в ближайшие годы: полномасштабная война с продвижением россиян на востоке. Украины, которую мы знали, уже нет и никогда не будет», — написала Безуглая.

Она добавила, что все ее прогнозы сбываются.

До этого Безуглая говорила, что украинский конфликт продолжится до тех пор, пока одна из сторон не уничтожит другую.

24 апреля «Военкоры Русской Весны» сообщили, что российские военные минувшей ночью нанесли мощный комбинированный удар по Киеву. Под удар попали железнодорожная инфраструктура, а также завод транспортного машиностроения имени Малышева и аэропорт в Харькове.

Удары наносились по Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, а также по Полтавской, Хмельницкой, Сумской и Запорожской областям. Военкоры назвали произошедшее одной из самых масштабных атак ВС РФ на инфраструктуру противника.

Ранее в Харькове произошла серия взрывов.

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