WSJ узнала о готовности Трампа отказаться от участия в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность «полного отказа» от содействия переговорному процессу между Россией и Украиной. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Трамп рассматривает возможность полного отказа от мирных переговоров, если последний рывок к достижению соглашения провалится, говорят люди, знакомые с его намерениями. Неясно, что произойдет, если США отступят от процесса, и продолжит ли Трамп оказывать военную поддержку Украине», — говорится в публикации.

Поскольку прогресс в переговорах «застопорился», пишет газета, Трамп все больше разочаровывается.

28 мая газета Politico со ссылкой на источники писала, что президент России Владимир Путин якобы близок к тому, чтобы сжечь «золотой мост» в отношениях РФ и США, возведенный президентом Дональдом Трампом.

Ранее госдеп сообщил об обеспокоенности Трампа атаками на Украину.