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В Кремле отказались раскрывать требования России к Украине

Песков: обсуждение требований России к Украине должно происходить непублично
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался сообщать журналистам, какие требования Москва выдвинула Киеву для урегулирования конфликта на Украине.

«Мы не будем обсуждать содержание документов. Считаем, что это должно делаться непублично, обмен мнениями через прессу неуместен», — сказал представитель Кремля.

28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров на 13-й Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий Москвы для разрешения конфликта в республике. Дипломат напомнил, что такой статус Украины был торжественно провозглашен в декларации о независимости этой страны, принятой в 1991 году.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

Ранее бывший советник Пентагона назвал расширение НАТО причиной спецоперации России на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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