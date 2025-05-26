В Госдуме не думают, что пощечина жены испортит репутацию Макрона

Репутация президента Франции Эммануэля Макрона и без пощечины от жены в достаточной степени «подмочена». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Репутация Макрона подмочена прежде всего его нестабильностью и нелогичностью в действиях. Если постараться проанализировать его поведение на разных направлениях, как во внешней политике, так и во внутренней, то мы увидим, что несобранности и нелогичности в его шагах достаточно много. Именно некомпетентность Макрона должна беспокоить французских избирателей гораздо больше, чем что-либо еще», — сказал депутат.

Новиков добавил, что снижение рейтинга одобрения Макрона в последнее время может свидетельствовать, что французы осознают «профессиональные проблемы» президента.

В социальных сетях распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от жены Брижит. На кадрах, снятых в аэропорту Ханоя во Вьетнаме, видно, как открывается дверь президентского самолета. Внутри борта находится французский президент. В этот момент появляется рука его жены, хотя ее самой не видно полностью, и наносит ему легкий удар.

Елисейский дворец подтвердил подлинность видео. Пресс-служба президента назвала произошедшее «супружеской ссорой».

Ранее Захарова пошутила о «руке Кремля», комментируя пощечину Макрону.