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Лавров оценил уровень отношений России и Китая

Лавров: тезис о неизбежности столкновения великих держав не выдерживает проверки
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Pavel Bednyakov, Pool/AP

Тезис Запада о неизбежности столкновения великих держав не выдерживает проверки реальностью, пример — сотрудничество России и Китая. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Международному сообществу навязывается представление, что многополярный мир — это чуть ли не хаос и борьба всех против всех. Мы с подобными трактовками согласиться не можем, они не отражают реальное положение вещей», — сказал он.

Лавров привел в пример отношения между Россией и Китаем.

«Отношения (РФ и КНР. — «Газета.Ru») развиваются динамично и, по оценке лидеров Китая и РФ, находятся в наилучшем состоянии за свою многовековую историю», — сказал глава МИД России.

8 мая президент России Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня.

До этого директор Института стран Азии и Африки Алексей Маслов заявил, что России и КНР нужно перейти с торгового сотрудничества на инвестиционное и технологическое. По словам востоковеда, самыми успешными отраслями для сотрудничества стран являются автомобилестроение и космос.

Ранее Шойгу высказался о позиции Китая по первопричинам украинского кризиса.

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