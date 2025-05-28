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Захарова отреагировала на слова Мерца о снятии ограничений на дальность ударов по РФ

Захарова: никто на Западе не может понять заявления Мерца про дальнобойное оружие
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Никто на Западе не может понять заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о решении об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Он это заявил в каком качестве? В качестве главы ФРГ, в качестве политического деятеля, которому надо самоутвердиться после того, как его, пардон, не с первого раза утвердили на пост», — сказала дипломат.

Мерц в интервью телеканалу WDR подтвердил, что Великобритания, Франция, США и ФРГ разрешили Киеву использовать западное вооружение для ударов по территории России. Песков отметил, что подобные решения, «если они были приняты», угрожают стабильности.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отреагировал на это. По его словам, снятие Западом ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву вооружения свидетельствует о том, что российская армия успешно выполняет задачи специальной военной операции, а Украина реально терпит поражение.

Ранее в Госдуме раскрыли, как РФ защитит города в случае поставок дальнобойных ракет Киеву.

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