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В Госдуме раскрыли, как РФ защитит города в случае поставок дальнобойных ракет Киеву

Водолацкий: РФ применит другое оружие, если Украине поставят дальнобойных ракеты
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Россия применит «другое» оружие в случае, если Украине поставят дальнобойные ракеты. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Мы будем применять уже другое оружие для того, чтобы максимально не допустить обстрелов наших городов», — сказал парламентарий.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина теперь может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории. По его словам, Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Киеву.

Позже Telegram-канал Clash Report сообщил, что Германия может передать Украине 100-150 крылатых ракет Taurus. В публикации отмечалось, что после заявления Мерца о необходимости поставок дальнобойного оружия Киев с большой долей вероятности может получить снаряды.

Ранее в ГД назвали безумием снятие ограничений на дальнобойное оружие для ВСУ.

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