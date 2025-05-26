В Госдуме отреагировали на слова Мерца о снятии ограничений на дальность ударов по РФ

Снятие Западом ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву вооружения свидетельствует о том, что российская армия успешно выполняет задачи специальной военной операции, а Украина реально терпит поражение. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет Telegram-канал SHOT.

По его словам, прошедшей ночью Вооруженные силы РФ «хорошо попали» по украинским военным объектам: аэродрому в Староконстантинове, заводу «Антонов» в Киеве, а также по пароходу, который перевозил западное оружие и боеприпасы. После этого «украинцы и завыли, заплакали», и западные страны решили их спасать, отметил парламентарий.

Картаполов подчеркнул, что у Россия просчитывала вариант со снятием ограничений на дальность ударов Вооруженных сил Украины.

«Мы готовы, пусть страдают дальше теперь: их (руководителей Украины — прим. ред.) опять, как лохов, провели, сказали, что надо попробовать продолжать повоевать с Россией — пусть воюют... У нас все есть, поэтому пусть пеняют сами на себя: сначала Украина, потом все остальные», — сказал он.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

В ночь на 25 мая Вооруженные силы России нанесли один из самых мощных ударов по территории Украины с момента начала военной операции. В налете участвовали 298 беспилотников и 69 ракет. Ждать ли Киеву «рейда тысячи беспилотников» и почему такие действия ВС РФ можно расценивать как подготовку к летней кампании 2025 года — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в Госдуме оценили защищенность России от западных дальнобойных ракет.