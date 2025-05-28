В Белгородской области мужчина пострадал при уничтожении украинского дрона

В городе Шебекино Белгородской области пострадал местный житель при детонации в результате уничтожения системой радиоэлектронной борьбы беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома.
Пострадавшего мужчину бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи пациент был отпущен на амбулаторное лечение, рассказал Гладков.
В результате детонации дрона также повреждены остекление двух квартир и три легковых автомобиля.
Министерство обороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны в ночь на 28 мая уничтожили почти 300 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны были ликвидированы в том числе в Белгородской области.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью были уничтожены 33 беспилотника, летевших на столицу.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее аэропорты Москвы приостановили работу на фоне атак беспилотников.