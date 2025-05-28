МИД: Зеленский подтвердил намерение о совместном с НАТО терроре против России

Украинский лидер Владимир Зеленский заявлением об ударах дальнобойным оружие по территории России в очередной раз подтвердил, что вместе с НАТО будет осуществлять террор. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Он это еще раз переподтвердил и провозгласил свою концепцию, что вместе с НАТО, которая осуществляет поставки, будут осуществлять террор в отношении мирного населения», — подчеркнула она.

Накануне вечером Зеленский анонсировал удары вглубь территории России. Он подчеркнул, что не может говорить о планах и возможностях, однако Киев намерен «зеркально отвечать на угрозы и вызовы», якобы исходящие от России.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Ранее на Западе сделали неутешительное заявление о дальнобойных ракетах у ВСУ.