На Западе сделали неутешительное заявление о дальнобойных ракетах у ВСУ

Украина потратила большую часть ракет, переданных странами Запада в 2023 и 2024 году, поэтому заявление о разрешении наносить удары вглубь России «может показаться разочаровывающим». Об этом пишет издание Forbes.

«Заявление Мерца [о разрешении бить вглубь РФ] может показаться Киеву столь же разочаровывающим, сколь и приятным, поскольку украинские военные, вероятно, израсходовали большую часть ракет большой дальности, полученных в 2023-2024 годах», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что ВСУ получали ракеты ATACMS, Storm Shadow и SCALP, которые Украине может использовать «для гораздо более широкого круга военных целей», однако встает вопрос об их наличии.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине. По его словам, теперь Украина может «обороняться, например нападая на военные объекты в России». На следующий день политик заявил, что ЕС принял решение о дальнобойном оружии для Киева несколько месяцев назад.

Ранее Мерца призвали дать Taurus ВСУ после слов о снятии ограничений на удары по России.