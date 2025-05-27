На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе сделали неутешительное заявление о дальнобойных ракетах у ВСУ

Forbes: Украина потратила большую часть дальнобойных ракет, переданных Западом
close
John Hamilton/AP

Украина потратила большую часть ракет, переданных странами Запада в 2023 и 2024 году, поэтому заявление о разрешении наносить удары вглубь России «может показаться разочаровывающим». Об этом пишет издание Forbes.

«Заявление Мерца [о разрешении бить вглубь РФ] может показаться Киеву столь же разочаровывающим, сколь и приятным, поскольку украинские военные, вероятно, израсходовали большую часть ракет большой дальности, полученных в 2023-2024 годах», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что ВСУ получали ракеты ATACMS, Storm Shadow и SCALP, которые Украине может использовать «для гораздо более широкого круга военных целей», однако встает вопрос об их наличии.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине. По его словам, теперь Украина может «обороняться, например нападая на военные объекты в России». На следующий день политик заявил, что ЕС принял решение о дальнобойном оружии для Киева несколько месяцев назад.

Ранее Мерца призвали дать Taurus ВСУ после слов о снятии ограничений на удары по России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами