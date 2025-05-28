СМИ: Путин почти сжег «золотой мост» Трампа

Президент России Владимир Путин якобы близок к тому, чтобы сжечь «золотой мост» в отношениях РФ и США, возведенный президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп перед ним разложил», — приводит издание слова источника.

Как отмечается в материале, терпение Трампа находится «на исходе» относительно урегулирования украинского кризиса и развития отношений с Россией. Politico при этом со ссылкой на источники пишет, что Трамп до сих пор не принял окончательного решения о введении новых рестрикций против России.

Спецпредставитель США Кит Келлог осудил слова Медведева о третьей мировой войне, назвав их безрассудными и неподобающими для представителя мировой державы. Ранее Дональд Трамп раскритиковал Путина и пообещал новые санкции за эскалацию конфликта на Украине. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа, отметил, что у президента США могла случиться эмоциональная перегрузка, и выразил признательность Вашингтону за содействие в организации переговоров.

Ранее госдеп сообщил об обеспокоенности Трампа атаками на Украину.