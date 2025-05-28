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$61 млрд или $0: Трамп предложил Канаде варианты присоединения к «Золотому куполу»

Трамп: Канада не будет платить за «Золотой купол», если станет частью США
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Annabelle Gordon/Reuters

Президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social написал, что Канаде не придется платить за использование системы противоракетной обороны «Золотой купол», если она войдет в состав США.

«Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей чудесной системы «Золотой купол», что это обойдется ей в $61 млрд, если они останутся отдельной, но неравной нацией», — сообщил Трамп.

Он добавил, что если республика решит стать «заветным 51-м штатом», то стоимость использования «Золотого купола» составит $0. По словам Трампа, в Оттаве рассматривают это предложение.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В январе Трамп заявил, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. Он добавил, что также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти.

В начале мая политик исключил возможность присоединения Канады к США военной силой. Хотя, по его словам, без этой искусственной линии границы между двумя государствами, которая была нанесена по линейке много лет назад, это могла бы быть прекрасная страна.

Ранее мексиканцы отомстили Трампу, переименовав американо.

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