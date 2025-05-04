«Что-то может произойти с Гренландией»: Трамп высказался о «силовом» расширении границ США

Президент Дональд Трамп в интервью NBC News сообщил, что США никогда не дойдут до той точки, когда Канада будет присоединена при помощи военной силы.

«Что-то может произойти с Гренландией, буду честен, она нам нужна как для национальной, так и для международной безопасности, вместе с тем я думаю, что это [силовое решение вопроса с Гренландией] крайне маловероятно», — сказал политик.

Он добавил, что в случае с Канадой «совершенно не видит» такой вариант развития событий. Вместе с тем Трамп сказал, что эта страна стала бы «ценным штатом» в составе США.

«Когда я смотрю на карту без этой искусственной линии (границы Канады и США. — «Газета.Ru»), которая была нанесена по линейке много лет назад <...>... Даже не представляете, что за прекрасная страна могла бы быть», — высказался глава государства.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В январе Трамп заявил, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. Он добавил, что также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти.

Ранее мексиканцы отомстили Трампу, переименовав американо.