В Сирии опровергли участие в прямых контактах с Израилем

Al Ekhbariya: спецслужбы Сирии опровергли участие в прямых контактах с Израилем

Глава сил внутренней безопасности южносирийской провинции Эс-Сувейда Ахмед ад-Далати категорически опроверг появившуюся в СМИ информацию о своем участии в прямых контактах с Израилем. Об этом сообщает саудовский телеканал Al Ekhbariya.

По словам ад-Далати, сведения о его участии в каких-либо прямых переговорах с израильской стороной не имеют оснований и не соответствуют действительности.

Он подчеркнул, что сирийские власти продолжают принимать все необходимые меры для защиты народа, суверенитета и территориальной целостности государства всеми законными средствами.

27 мая британская газета Financial Times сообщила, что Израиль и Сирия провели несколько раундов непубличных переговоров по урегулированию двусторонних отношений. Не менее одной встречи состоялось в занятой израильскими войсками сирийской провинции Эль-Кунейтра.

14 мая президент США Дональд Трамп призвал Сирию подписать соглашения с Израилем.

Ранее в Израиле заявили о готовности обеспечить оборону друзских поселков в Сирии.