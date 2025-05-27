Израиль и Сирия провели несколько раундов переговоров

FT: Израиль и Сирия провели несколько раундов непубличных переговоров

Израиль и Сирия провели несколько раундов непубличных переговоров по урегулированию двусторонних отношений. Об этом пишет издание The Financial Times.

«Переговоры были в основном нацелены на то, чтобы предотвратить вспышки насилия и вынудить Израиль уйти из занятых им пограничных районов Сирии», — рассказал источник издания.

Сообщается, что переговоры проходили в последние недели. Не менее одной встречи состоялось в занятой израильскими войсками сирийской провинции Эль-Кунейтра. Перед этим было известно о переговорах при посредничестве ОАЭ.

До этого президент США Дональд Трамп призвал Сирию подписать соглашения с Израилем.

14 мая Трамп провел переговоры с новым президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Политики встретились перед началом саммита США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Ранее в Израиле заявили о готовности обеспечить оборону друзских поселков в Сирии.