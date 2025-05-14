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Трамп призвал Сирию подписать соглашения с Израилем

Белый дом: Трамп призвал Сирию подписать «Авраамские соглашения» с Израилем
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп вовремя встречи с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа призвал его подписать «Авраамские соглашения» с Израилем. Об этом сообщила в социальной сети X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент Трамп... призвал его подписать «Авраамские соглашения» с Израилем», — написала она.

Также по ее словам, Трамп призвал сирийские власти, чтобы все террористы покинули Сирию.

Также Трамп отмечал, что Соединенные Штаты изучают вопрос о нормализации отношений с новым правительством Сирии.

Также Трамп на встрече с новым президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа призвал сирийские власти улучшить отношения с Израилем и не допустить возрождения международной террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).

14 мая Трамп проводит переговоры с аш-Шараа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Политики встретились перед началом саммита США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Ранее сообщалось, что Трамп не планирует встречу с Путиным в ходе поездки на Ближний Восток.

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