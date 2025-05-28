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В Госдуме охарактеризовали угрозы Зеленского фразой «Остапа понесло»

Депутат Белик отреагировал на угрозы Зеленского фразой «Остапа понесло»
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Leon Neal/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский «потерял берег из виду», угрожая ударами по территории России. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

«Остапа понесло. Конечно, можно врать украинскому народу про военные успехи, но тут уже хозяин Банковой берег из виду потерял», — отметил он.

Москва всегда принимает к сведению все угрозы Зеленского, подчеркнул парламентарий. По его словам, если слушать украинского лидера, то выходит, что Россия уже перестала существовать под ударами ВСУ.

«А мы вот живем и здравствуем, и даже наступаем», — добавил Белик.

Накануне вечером Зеленский анонсировал удары вглубь территории России. Он подчеркнул, что не может говорить о планах и возможностях, однако Киев намерен «зеркально отвечать на угрозы и вызовы», якобы исходящие от России.

«Они там, в России, должны чувствовать четко последствия от того, что делают против Украины. Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика — это ключевые элементы», — написал он в Telegram-канале.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Ранее на Западе сделали неутешительное заявление о дальнобойных ракетах у ВСУ.

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