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Во Франции назвали канцлера Германии «сумасшедшим»

Филиппо: канцлер Мерц является сумасшедшим и опасным
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Французский политик, лидер «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «сумасшедшим» германского канцлера Фридриха Мерца, потребовавшего ввести санкции против стран Евросоюза, которые отказались противостоять России. Об этом он заявил в социальных сетях.

По словам Филиппо, Мерц является «сумасшедшим и опасным». Канцлер ФРГ потребовал санкций против Словакии и Венгрии, отказавшихся от противостояния России.

Французский политик отметил, что канцлер планирует полностью милитаризовать свою страну, что превратит Германию в реальную угрозу для Европы и всего мира.

27 мая словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что слова Мерца о возможных санкциях против Братиславы со стороны Европейского союза неприемлемы.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что немецкие власти готовы изучить вопрос о лишении Словакии денег Евросоюза, если она будет «отклоняться» от общей политики объединения.

Не забыл Мерц упомянуть и Венгрию. Он отметил, что между Будапештом с Братиславой и остальными странами — членами ЕС может возникнуть конфликт, так как решения всего объединения не могут зависеть от «небольшого меньшинства».

Такие заявления Мерца могли быть сделаны на фоне препятствий со стороны Словакии и Венгрии по поводу введения антироссийских санкций. В частности, страны не готовы пойти на полный отказ от российских энергоносителей. Из-за этого ЕС не может ввести торговое эмбарго против РФ.

Ранее в Европе высмеяли ультиматум Мерца в адрес России.

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