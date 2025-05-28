Во Франции назвали канцлера Германии «сумасшедшим»

Французский политик, лидер «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «сумасшедшим» германского канцлера Фридриха Мерца, потребовавшего ввести санкции против стран Евросоюза, которые отказались противостоять России. Об этом он заявил в социальных сетях.

По словам Филиппо, Мерц является «сумасшедшим и опасным». Канцлер ФРГ потребовал санкций против Словакии и Венгрии, отказавшихся от противостояния России.

Французский политик отметил, что канцлер планирует полностью милитаризовать свою страну, что превратит Германию в реальную угрозу для Европы и всего мира.

27 мая словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что слова Мерца о возможных санкциях против Братиславы со стороны Европейского союза неприемлемы.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что немецкие власти готовы изучить вопрос о лишении Словакии денег Евросоюза, если она будет «отклоняться» от общей политики объединения.

Не забыл Мерц упомянуть и Венгрию. Он отметил, что между Будапештом с Братиславой и остальными странами — членами ЕС может возникнуть конфликт, так как решения всего объединения не могут зависеть от «небольшого меньшинства».

Такие заявления Мерца могли быть сделаны на фоне препятствий со стороны Словакии и Венгрии по поводу введения антироссийских санкций. В частности, страны не готовы пойти на полный отказ от российских энергоносителей. Из-за этого ЕС не может ввести торговое эмбарго против РФ.

Ранее в Европе высмеяли ультиматум Мерца в адрес России.