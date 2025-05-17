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В Европе высмеяли ультиматум Мерца в адрес России

Историк Попп: ультиматум Мерца России говорит о беспомощности самой Европы
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Friedrich Merz/Reuters

Угрозы в адрес России со стороны нового канцлера Германии Фридриха Мерца отражают беспомощность, РФ не воспринимает всерьез такие шаги. Об этом заявил историк Роланд Попп в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.

«Прежде всего, это выражение беспомощности. России вновь пригрозили санкциями. <…> Берлин должен признать, что в Москве больше не воспринимают всерьез подобные угрозы», — подчеркнул он.

По мнению историка, новый канцлер Германии зашел слишком далеко в своих угрозах в адрес России.

До этого Мерц заявлял, что новый пакет антироссийских санкций уже готов, его принятие состоится 20 мая в Брюсселе.

По его словам, санкции вступят в силу с момента принятия, после чего начнется подготовка к следующему пакету ограничений.

По данным портала Euractiv, 17-й пакет санкций в том числе поддержали Венгрия и Словакия. Руководители этих стран мотивировали это тем, что очередной пакет ограничений ЕС «относительно слабый».

Кроме того, Мерц говорил, что Германия и ее партнеры предпримут необходимые усилия для в целях конфискации замороженных активов России «на законной основе».

Ранее в МИД заявили, что страны Европы не могут участвовать в стамбульской встрече.

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