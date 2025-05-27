Фицо раскритиковал Мерца за слова о возможных санкциях ЕС против Словакии

Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможных санкциях против Словакии со стороны ЕС неприемлемы. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в ответ на вопрос журналистов, пишет РИА Новости.

«То, что сказал канцлер, неприемлемо в современной Европе», — сказал Фицо.

Он добавил, что если кто-то, намекая на Мерца, хочет «проводить политику одного единственного мнения», то «это конец демократии».

Фицо отметил, что Словакия не сделала ничего такого, что можно назвать нарушением правил правового государства. Политик заявил, что готов к диалогу и, если это необходимо, может лично встретиться с Мерцем.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что немецкие власти готовы изучить вопрос о лишении Словакии денег Евросоюза, если она будет «отклоняться» от общей политики объединения.

Не забыл Мерц упомянуть и Венгрию. Он отметил, что между Будапештом с Братиславой и остальными странами — членами ЕС может возникнуть конфликт, так как решения всего объединения не могут зависеть от «небольшого меньшинства».

Такие заявления Мерца могли быть сделаны на фоне препятствий со стороны Словакии и Венгрии по поводу введения антироссийских санкций. В частности, страны не готовы пойти на полный отказ от российских энергоносителей. Из-за этого ЕС не может ввести торговое эмбарго против РФ.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза хотят лишить Венгрию права голоса.