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Эксперт объяснил, почему Европа не сможет ввести торговое эмбарго против РФ

Экономист Осипов: Венгрия и Словакия откажутся вводить эмбарго против РФ
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Amani A/Shutterstock/FOTODOM

Заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью факультета государственного управления МГУ Владимир Осипов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал планы Европы ввести всеобъемлющее торговое эмбарго в отношении России.

Принципиальная сложность такого решения, по его словам, заключается в необходимости полного отказа от российских энергоносителей, на который не готовы пойти премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и словацкий лидер Роберт Фицо. Поэтому столь радикальный шаг маловероятен, считает эксперт.

«Бояться не нужно, действовать следует в том же направлении, в котором мы сегодня и идем: продолжать заниматься импортозамещением и расширять и укреплять взаимоотношения с дружественными странами», — подчеркнул Осипов.

При этом он допустил, что будет принято компромиссное решение, например предоставление исключений для Венгрии и Словакии. Однако в таком случае эмбарго будет бессмысленным, поскольку эти страны смогут торговать российскими энергоносителями.

16 мая газета Politico сообщила, что страны Европейского политического сообщества (ЕПС) не исключают возможность вариант введения полного торгового эмбарго в отношении России. В сообщество входят члены ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Британия, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.

Ранее глава МИД Украины призвал к «дополнительному давлению» на Россию.

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