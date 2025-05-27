На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве состоялась встреча секретаря совета безопасности Ирана с Патрушевым

Посольство Ирана: глава Совбеза республики встретился с помощником президента РФ
close
Zhang Yudong/XinHua/Global Look Press

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан провел встречу с помощником президента России Николаем Патрушевым в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал посольства Исламской Республики.

В ходе встречи стороны обсуждали развитие двусторонних отношений в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Отмечается, что особое внимание было уделено ходу реализации ключевых договоренностей в различных сферах сотрудничества.

27 мая Ахмадиан прибыл в Москву для участия в 13-й международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

До этого Меджлис (парламент) Ирана одобрил законопроект Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. По информации местных СМИ, из 212 присутствовавших на голосовании депутатов 191 проголосовал «за», 8 — «против», а еще трое воздержались.

Ранее сообщалось, что Россия может начать поставки электроэнергии в Иран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами