В Москве состоялась встреча секретаря совета безопасности Ирана с Патрушевым

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан провел встречу с помощником президента России Николаем Патрушевым в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал посольства Исламской Республики.

В ходе встречи стороны обсуждали развитие двусторонних отношений в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Отмечается, что особое внимание было уделено ходу реализации ключевых договоренностей в различных сферах сотрудничества.

27 мая Ахмадиан прибыл в Москву для участия в 13-й международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

До этого Меджлис (парламент) Ирана одобрил законопроект Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. По информации местных СМИ, из 212 присутствовавших на голосовании депутатов 191 проголосовал «за», 8 — «против», а еще трое воздержались.

Ранее сообщалось, что Россия может начать поставки электроэнергии в Иран.