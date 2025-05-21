На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране одобрили законопроект Договора о стратегическом партнерстве с Россией

IRNA: парламент Ирана одобрил законопроект о стратегическом партнерстве с РФ
close
Shutterstock

Меджлис (парламент) Ирана одобрил законопроект Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По информации иранского агентства IRNA, из 212 присутствовавших на голосовании депутатов 191 проголосовал «за», 8 — «против», а еще трое воздержались.

Для вступления договора в силу в Иране необходима его проверка Советом стражей конституции исламской республики на соответствие конституции и нормам шариата. Российская сторона ранее сообщала о завершении процедур ратификации договора.

Договор был подписан 17 января 2025 года в Москве во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана. Документ предусматривает углубление отношений во всех сферах, укрепление кооперации в области безопасности и обороны, а также тесную координацию на региональном и глобальном уровнях.

Законопроект был направлен в иранский парламент в начале мая.

20 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявлял, что российская сторона рассчитывает на ратификацию Ираном договора о партнерстве с РФ в ближайшее время.

Ранее в Кремле подтвердили план Путина посетить Иран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами