В Иране одобрили законопроект Договора о стратегическом партнерстве с Россией

Меджлис (парламент) Ирана одобрил законопроект Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По информации иранского агентства IRNA, из 212 присутствовавших на голосовании депутатов 191 проголосовал «за», 8 — «против», а еще трое воздержались.

Для вступления договора в силу в Иране необходима его проверка Советом стражей конституции исламской республики на соответствие конституции и нормам шариата. Российская сторона ранее сообщала о завершении процедур ратификации договора.

Договор был подписан 17 января 2025 года в Москве во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана. Документ предусматривает углубление отношений во всех сферах, укрепление кооперации в области безопасности и обороны, а также тесную координацию на региональном и глобальном уровнях.

Законопроект был направлен в иранский парламент в начале мая.

20 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявлял, что российская сторона рассчитывает на ратификацию Ираном договора о партнерстве с РФ в ближайшее время.

Ранее в Кремле подтвердили план Путина посетить Иран.