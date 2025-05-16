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Россия может начать поставки электроэнергии в Иран

Грабчак: ТЭО проекта объединения энергосистем Азербайджана, Ирана и РФ готово
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Annegret Hilse/Reuters

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта объединения электроэнергетических систем Азербайджана, Ирана и России готово. Об этом заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак по итогам круглого стола «Россия — Иран: локализация производства газовых турбин», передает ТАСС.

По его словам, сейчас идут активные обсуждения вопроса. На первом этапе возможна передача Ирану из РФ до 200 МВт электроэнергии через энергосистему Азербайджана.

«Ждем позиции азербайджанских коллег. Договорились о том, что в ближайшее время проведем совместные консультации трехсторонние. ТЭО проекта разработано. Понимаем, сколько стоит, что стоит, что проект технически реализуем», — поделился Грабчак.

Москва и Тегеран могут также наладить сотрудничество и в других сферах энергетики, отметил замминистра.

«Иранские партнеры предлагают три пути развития наших отношений: прямая локализация и возможность размещения производства на территории РФ, передача технологий партнеру в Российскую Федерацию (передача знаний так называемая) либо формирование каких-то совместных предприятий», — рассказал Грабчак.

Замглавы Минэнерго допустил такой сценарий в том случае, если это будет экономически эффективно, разумно, а Иран и РФ смогут договориться об условиях, которые устроят обе стороны.

До этого стало известно, что Грузия резко увеличила импорт электроэнергии из России в 2024 году. Общая стоимость поставок составила $12,3 млн.

Ранее змея оставила без электричества 10 тысяч человек в США.

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