Госдеп США призвал избегать эскалации на Украине

Сторонам конфликта на Украине необходимо избегать дальнейшей эскалации. Об этом заявила руководитель пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге, пишет ТАСС.

«Призываем к сдержанности и призываем все стороны избегать дальнейшей эскалации <…> Обе стороны должны начать смотреть на ситуацию в непосредственном контакте друг с другом, чтобы добиться прогресса», — отметила она.

Брюс подчеркнула, что Вашингтон продолжает поддерживать прямые переговоры между Москвой и Киевом. По ее словам, глава Белого дома Дональд Трамп поддерживает «любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и долговременному миру».

Трамп «весьма оптимистичен» в отношении возможности урегулирования на Украине и «очень откровенно высказывает свое мнение» о ситуации, добавила Брюс.

19 мая президент России Владимир Путин после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что РФ готова работать с Украиной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Глава государства отметил, что этот документ включит в себя ряд позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и прекращение огня на определенное время в случае достижения договоренностей.

27 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия передаст Украине меморандум по урегулированию конфликта, как только этот документ будет разработан. Она выразила надежду на то, что украинская сторона ведет такую же работу по меморандуму и направит российской стороне свои наработки одновременно с получением документа от Москвы.

Ранее на Украине обозначили красные линии по меморандуму об урегулировании с Россией.