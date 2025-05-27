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Лавров вспомнил Гитлера, комментируя заявления Мерца о будущем Германии

Лавров о словах Мерца про ФРГ: история Германию ничему не учит
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вспомнил о разгроме гитлеровской Германии, комментируя заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что бундесвер станет ведущей европейской военной силой. Главу МИД РФ цитирует РИА Новости.

«Слышать из уст нынешнего немецкого лидера то, что Германия вернет себе позицию ведущей военной силы в Европе, когда мы только что отметили 80-летие разгрома гитлеровского нацизма, это достаточно симптоматично», — сказал Лавров.

По его мнению, слова Мерца ярко демонстрируют тот факт, что история Берлин «ничему не учит». Он добавил, что европейцы снова нашли «нацистский флаг», чтобы устроить «провальную авантюру» против Москвы.

26 мая Мерц сообщил, что Украина теперь может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории. Он рассказал, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине.

На следующий день Мерц подчеркнул, что решение Европы об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия было принято еще «несколько месяцев назад».

Ранее в Британии рассказали, как Лавров преподал урок Мерцу.

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