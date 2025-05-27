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Песков заявил, что Россия будет защищать себя независимо от заявлений Трампа

Песков: РФ будет обеспечивать свою безопасность независимо от переговоров
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Алексей Майшев/РИА Новости

Россия будет обеспечивать свою безопасность независимо от заявлений президента США Дональда Трампа и переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Идет мирный процесс, не идет мирный процесс, говорит что-то президент Трамп — не говорит, Россия будет обеспечивать свою безопасность», — сказал представитель Кремля.

26 мая газета The New York Times сообщила, что Трамп заявил об отсутствии планов по усилению санкционного давления на Россию после диалога с ее президентом Владимиром Путиным. Журналисты отметили, что политик четко обозначил нежелание вводить новые ограничительные меры.

27 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. По данным издания, глава Белого дома разочарован действиями Путина и медленным ходом мирных переговоров.

Ранее политолог заявил об ожидании в Кремле извинений от Трампа.

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