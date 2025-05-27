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В США призвали своих граждан не ездить в Венесуэлу

Госдеп призвал граждан США не совершать поездки в Венесуэлу
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Jeampier Arguinzones/dpa/Global Look Press

Государственный департамент призвал граждан Соединенных Штатов не совершать поездки в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление госдепа.

«Государственный департамент присваивает Венесуэле самый высокий уровень рекомендаций по поездкам — уровень 4: не путешествовать — из-за серьезных рисков, включая неправомерное задержание, пытки в заключении, терроризм, похищение людей, несправедливые методы работы правоохранительных органов», — указано в заявлении.

До этого сирийские власти после предупреждений от госдепартамента США о возможных терактах в Дамаске усилили меры безопасности.

Сирийское руководство поручило службам безопасности и министерству обороны принять быстрые и эффективные меры по противодействию угрозам.

Госдеп США предупреждал своих граждан о том, что поездки в Сирию на данный момент опасны из-за риска нападения на туристов возле достопримечательностей, а также в местах большого скопления людей, в том числе торговых центрах.

Ранее США выдвинули Сирии условия для смягчения санкций.

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