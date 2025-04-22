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В Сирии усиливают меры безопасности после предупреждений США

В Сирии усилили меры безопасности после предупреждений США о терактах в Дамаске
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Shutterstock

Сирийские власти после предупреждений от Госдепартамента США о возможных терактах в Дамаске усилили меры безопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Сирийские власти серьезно отнеслись к предупреждениям США о возможных терактах и диверсиях в Дамаске и других провинциях в ближайшие дни и распорядились принять меры для предотвращения этих угроз», — сообщил источник.

Как сообщает источник, сирийское руководство поручило службам безопасности и министерству обороны принять быстрые и эффективные меры по противодействию угрозам.

Госдеп США предупреждал своих граждан о том, что поездки в Сирию на данный момент опасны из-за риска нападения на туристов возле достопримечательностей, а также в местах большого скопления людей, в том числе торговых центрах.

До этого сообщалось, что сирийцы сталкиваются с острой нехваткой наличных денег ввиду введения властями ограничений на обналичивание средств.

Ранее США выдвинули Сирии условия для смягчения санкций.

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