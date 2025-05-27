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Трамп заявил о запросе ЕС на встречу по поводу торговой войны

Трамп: Евросоюз запросил встречу для урегулирования торговых споров
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Leah Millis/Reuters

Брюссель обратился к Вашингтону с просьбой назначить даты встреч для урегулирования торговых споров. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Мне только что сообщили, что ЕС позвонили, чтобы быстро назначить даты встреч. Это позитивное событие, и я надеюсь, что они, наконец, как я потребовал и от Китая, откроют европейские страны для торговли с Соединенными Штатами Америки», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

24 мая газета The Wall Street Journal писала, что Трамп добивается от стран Евросоюза повышения пошлин на импорт товаров из Китая. По данным издания, повышение пошлин представляется как условие для заключения торгового соглашения ЕС с Вашингтоном. При этом отмечается, что Китай остается важным рынком для экспорта продукции из ЕС и блок не заинтересован в торговой войне с Пекином. США также хотят, чтобы аналогичные пошлины по отношению к китайским товарам ввели в Японии и Южной Корее.

6 мая еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович на сессии Европарламента сообщил, что Соединенные Штаты обложили пошлинами 70% экспорта Евросоюза на €380 млрд в год, несмотря на заявления о «заморозке».

Ранее эксперт оценил экономические потери США и ЕС из-за пошлин.

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